03 Kasım 2021 Trt1 Yayın Akışı
03 Kasım 2021 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Kıbrıs Zafere Doğru
02:50 Bizim Köyün Kızları
04:50 Seksenler
06:10 Şampiyon
09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:30 Teşkilat
13:00 Bizim Köyün Kızları
15:30 Dünya Hali
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Dünya Hali
21:30 Sultan
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