03 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
03 Haziran 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 Süper Lig Goller
00:50 TFF 1. Lig Goller
01:00 Unutulmaz Maçlar
02:40 İngiltere Premier Lig Goller
02:55 Takvim Yaprakları
03:00 Unutulmaz Maçlar
03:00 Uefa Euro 2020 Eleme Futbol Karş. Türkiye - Moldova
03:00 Türkiye - Moldova
04:40 Siyah Beyaz Anılar
04:55 Efsanelerin İzinde
04:55 Spor Kitaplığı
05:00 2019 Kupa Amerika Futbol Karş. Brezilya - Arjantin
05:00 Brezilya - Arjantin
05:00 Türkiye - Kazakistan
06:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Almanya - Fransa
07:00 Almanya - İngiltere
07:00 2010 Dünya Kupası Futbol Karş. Almanya – İngiltere
08:40 Futbolun En Büyük Sahnesi
09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:10 Hava Durumu
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 TFF 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 Almanya - İngiltere
10:30 Orhan Ayhan'la
11:25 Spor Kitaplığı
11:30 Bundesliga
12:10 Efsanelerin İzinde
12:15 Brezilya - Arjantin
12:15 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Futbol Karş. Real Madrıd -
12:15 Real Madrid - Atletico Madrid
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu Evde Spor
15:00 Lig Hatırası88 - 89
15:25 Süper Lig Özetler
15:55 Kamu Spotu İşte Spor
16:00 Unutulmaz Maçlar
17:45 İngiltere Premier Lig Goller
17:55 Kamu Spotu Evde Spor
18:00 Spor Merkezi
18:55 Kamu Spotu Evde Spor
18:55 Kamu Spotu İşte Spor
19:00 Bundesliga
19:00 Almanya Bundesliga Özetler
19:20 Ustalara Saygı
19:45 Lazio Goller
19:45 İnter Goller
19:45 Inter Goller
20:00 2010 Türkiye Kupası Karş. Fenerbahçe – Manisaspor
20:00 Trabzonspor - Fenerbahçe
21:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol
21:45 Bir Zamanlar
22:00 Spor Artı
23:00 Türkiye - Moldova
23:00 Muhammed Ali Belgeseli (ben Ali)
23:00 Muhammed Ali Belgeseli
Kaynak: InterSinema.com