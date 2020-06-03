03 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı 03 Haziran 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 Süper Lig Goller 00:50 TFF 1. Lig Goller 01:00 Unutulmaz Maçlar 02:40 İngiltere Premier Lig Goller 02:55 Takvim Yaprakları 03:00 Unutulmaz Maçlar 03:00 Uefa Euro 2020 Eleme Futbol Karş. Türkiye - Moldova 03:00 Türkiye - Moldova 04:40 Siyah Beyaz Anılar 04:55 Efsanelerin İzinde 04:55 Spor Kitaplığı 05:00 2019 Kupa Amerika Futbol Karş. Brezilya - Arjantin 05:00 Brezilya - Arjantin 05:00 Türkiye - Kazakistan 06:40 Almanya Bundesliga Özetler 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Almanya - Fransa 07:00 Almanya - İngiltere 07:00 2010 Dünya Kupası Futbol Karş. Almanya – İngiltere 08:40 Futbolun En Büyük Sahnesi 09:05 Nedir, Nasıl Oynanır? 09:10 Hava Durumu 09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:30 TFF 1. Lig Özetler 10:00 Spor Bülteni 10:25 Hava Durumu 10:30 Almanya - İngiltere 10:30 Orhan Ayhan'la 11:25 Spor Kitaplığı 11:30 Bundesliga 12:10 Efsanelerin İzinde 12:15 Brezilya - Arjantin 12:15 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Futbol Karş. Real Madrıd - 12:15 Real Madrid - Atletico Madrid 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 TBMM-TV 14:00 Spor Bülteni 14:55 Kamu Spotu Evde Spor 15:00 Lig Hatırası88 - 89 15:25 Süper Lig Özetler 15:55 Kamu Spotu İşte Spor 16:00 Unutulmaz Maçlar 17:45 İngiltere Premier Lig Goller 17:55 Kamu Spotu Evde Spor 18:00 Spor Merkezi 18:55 Kamu Spotu Evde Spor 18:55 Kamu Spotu İşte Spor 19:00 Bundesliga 19:00 Almanya Bundesliga Özetler 19:20 Ustalara Saygı 19:45 Lazio Goller 19:45 İnter Goller 19:45 Inter Goller 20:00 2010 Türkiye Kupası Karş. Fenerbahçe – Manisaspor 20:00 Trabzonspor - Fenerbahçe 21:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol 21:45 Bir Zamanlar 22:00 Spor Artı 23:00 Türkiye - Moldova 23:00 Muhammed Ali Belgeseli (ben Ali) 23:00 Muhammed Ali Belgeseli Kaynak: InterSinema.com