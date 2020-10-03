02 Ekim Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
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02 Ekim Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

03.10.2020 02:57 | Son Güncelleme: 03.10.2020 03:02
02 Ekim Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

03 Ekim Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 03 Ekim'de İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 03 Ekim Cumartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 03 Ekim Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Arnavutköy

NO: 2702310

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah AKINCILAR, AKSOY, ARKADAŞ, ASUDE, AYKUT, BERAT, BEZİRGAN, BUĞRAHAN, DEMİR ALİ, FERAY, HAVUZLU EVLER, KARANFİL, KESEBİR, KIRÇİÇEĞİ, KUDRET, KÖYİÇİ, MAVİ, MUŞLULAR, OĞUZTÜRK, SUDE, TAYAKADIN-YASSIÖREN, YAĞMUR, YELDEĞİRMENİ, İNİŞ sk bölgelerinde 03/10/2020 09:00:00 - 03/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2702542

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, ALAY, ALİHAN, BAYRAK, BİLEN, COŞAR, DOLMABAHÇE, ESENLİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜNDOĞDU, HALKSEVER, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KILAVUZ, KINA, MUALLİM, MİHRİBAN, SARIKIZ, SARVAN, TEFSİR, VARDAR, ÖĞÜN sk bölgelerinde 03/10/2020 09:00:00 - 03/10/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2702435

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah AVŞA, DOSTLUK sk bölgelerinde 03/10/2020 09:00:00 - 03/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2702311

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah ADIM, BAĞLAR SIRTI, BELİZ, BERAT, BEZİRGAN, GÜLBAHAR, KÖYİÇİ, NESLİHAN, TAYAKADIN-TERKOS, TAYAKADIN-YASSIÖREN sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1407/1. sk bölgelerinde 03/10/2020 13:00:00 - 03/10/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2701899

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AKKIZ, AKÇA, ALEV, AYDENİZ, BAYRAK, BEYKAN, DOLMABAHÇE, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, MÜMİN, NİLSU, TANER, UYUM, YAVUZHAN, ÖZER, İZ, ŞİMAL sk bölgelerinde 03/10/2020 13:00:00 - 03/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

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