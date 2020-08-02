02 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı 02 Ağustos 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Zaman Matinesi 01:10 Filinta 01:45 Sosyete Şaban 03:15 Yeşil Deniz 04:35 Yeditepe İstanbul 05:25 Bir Yusuf Masalı 06:20 İncir Ağacı 07:30 Böyle Bitmesin 07:40 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi 09:10 Uğurlugiller 10:00 Diriliş Ertuğrul 10:15 Kurbanlık 11:05 Perihan Abla 12:40 Ulak 13:00 Gülşen Abi 13:45 Yeni Hayat 13:50 Yedi Numara 14:45 Yeditepe İstanbul 15:45 Kalk Gidelim 17:00 Sosyete Şaban 19:00 Ana Haber 20:00 Kalk Gidelim 20:00 Kral Şakir: Oyun Zamanı 21:50 Meraklı Köfteci 23:30 Hanımağa'nın Gelinleri Kaynak: InterSinema.com