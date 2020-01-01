01 Ocak 2020 Show Yayın Akışı

01.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 01.01.2020 06:45

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:00 Klip Show 2020

01:45 2019 Amerikan Müzik Ödülleri

02:30 Dehşetin Dişleri

03:45 Dehşetin Dişleri

04:00 2019 Amerikan Müzik Ödülleri

04:45 Kuaförüm Sensin

05:00 Yılbaşı Sürprizi

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:15 Yılbaşı Sürprizi

14:00 Ne Olacak Şimdi?

15:30 Tatlı Dillim

17:00 Mavi Boncuk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

21:45 Hacker

23:15 Hacker

Kaynak: InterSinema.com