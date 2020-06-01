01 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı
01 Haziran 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:15 Diriliş Ertuğrul
03:00 Tutunamayanlar Çevrimiçi
03:30 Soru Küpü
04:00 9. Hariciye Koğuşu
04:40 Yedi Numara
04:40 Seksenler
05:35 Sağlıklı Mutfak
06:20 Aslan Ailem
06:20 Bir Yusuf Masalı
08:50 Böyle Bitmesin
09:30 İyi Fikir
11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları
11:35 Diriliş Ertuğrul
12:40 Vefa Dediğin
12:50 Tam Zamanı
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
14:20 Ailenin Yeni Üyesi
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:30 Kalk Gidelim Eve
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Ege'nin Hamsisi
17:30 Soru Küpü
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yedi Numara
20:00 Seksenler
21:50 Yeşil Deniz
23:15 Bella ve Sebastian
23:50 Leyla ile Mecnun
Kaynak: InterSinema.com