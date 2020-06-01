01 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı 01 Haziran 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 01:15 Diriliş Ertuğrul 03:00 Tutunamayanlar Çevrimiçi 03:30 Soru Küpü 04:00 9. Hariciye Koğuşu 04:40 Yedi Numara 04:40 Seksenler 05:35 Sağlıklı Mutfak 06:20 Aslan Ailem 06:20 Bir Yusuf Masalı 08:50 Böyle Bitmesin 09:30 İyi Fikir 11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları 11:35 Diriliş Ertuğrul 12:40 Vefa Dediğin 12:50 Tam Zamanı 13:15 Dert Ortağı 13:45 Zinde Kal 14:20 Ailenin Yeni Üyesi 14:45 Sağlıklı Mutfak 15:30 Kalk Gidelim Eve 15:45 Uzaktan Erişim 17:00 Ege'nin Hamsisi 17:30 Soru Küpü 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Yedi Numara 20:00 Seksenler 21:50 Yeşil Deniz 23:15 Bella ve Sebastian 23:50 Leyla ile Mecnun Kaynak: InterSinema.com