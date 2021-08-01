01 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı
01 Ağustos 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Bayern Münih - Napoli
02:45 Olimpiyat Yıldızları
03:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Özetler
04:00 Orhan Ayhan'la
04:30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
05:58 İstiklal Marşı
06:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
09:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
10:30 Olimpiyat Şampiyonlarımız
10:50 Takvim Yaprakları
11:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
16:00 Spor Hafta Sonu
17:55 Spor Kitaplığı
18:00 Aktüel Futbol Transfer
20:00 Spor Bülteni
20:50 Takvim Yaprakları
21:00 Gündem Futbol Transfer
23:00 Transfer Gündemi
Kaynak: InterSinema.com