Zynga, Echtra Games'i satın aldı
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Zynga, Echtra Games'i satın aldı

04.03.2021 09:24 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:28
Zynga, Echtra Games'i satın aldı

2016 yılında San Francisco'da kurulan Echtra Games, Zynga tarafından satın alındı.

San Francisco'da kurulan Echtra Games 2016 yılından bu yana kadar sadece bir oyun piyasaya sundu. O da geçtiğimiz yıl çıkarttığı aksiyon rol yapma oyunu Torchlight 3.

Stüdyonun CEO'su Max Schaefer daha önce çıkan ilk iki Diablo oyununda ve Torchlight serisinin tüm oyunlarında rol üstlenmişti.

ZYNGA CEO'SU FRANK GIBEAU: "OYUN GELİŞTİRME KONUSUNDA UZMANLAR"

Zynga CEO'su Frank Gibeau yaptığı açıklamada, "Max ve Echtra Games'teki ekibi şimdiye kadarki en efsanevi oyun markalarının bazılarının oluşturulmasından sorumlu ve aksiyon RPG türü ile cross-platform oyun geliştirme konusunda uzmanlar" ifadelerini kullandı.

Echtra Games, Zynga'nın mobildeki bazı özelliklerini konsollar ve PC'ye getirmeye yardımcı olacak. Ayrıca henüz duyulmamış yeni bir cross-platform RPG oyunu üzerinde çalışılacak.

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