Zülfü Livaneli, yarı çıplak fotoğrafını yanlışlıkla Twitter'dan paylaştı: Doktoruma atacaktım
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Zülfü Livaneli, yarı çıplak fotoğrafını yanlışlıkla Twitter'dan paylaştı: Doktoruma atacaktım

01.01.2021 20:59 | Son Güncelleme: 01.01.2021 21:18
Zülfü Livaneli, yarı çıplak fotoğrafını yanlışlıkla Twitter'dan paylaştı: Doktoruma atacaktım

Zülfü Livaneli, Twitter'dan üstü çıplak bir fotoğrafını "Göbek içeri kol dışarı" notuyla paylaştı. Ünlü şarkıcı, kısa bir süre sonra "Doktoruma atacaktım" açıklamasıyla paylaşımını sildi.

Sanatçı Zülfü Livaneli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı. Yarı çıplak fotoğrafını "Göbek içeri kol dışarı" notuyla paylaşan ünlü sanatçı, gelen yorumlardan kısa bir süre sonra da paylaşımını kaldırdı.

Zülfü Livaneli, çıplak fotoğrafını yanlışlıkla Twitter'dan paylaştı: Doktoruma atacaktım

"YANLIŞLIKLA TWEET GİTMİŞ, BU BİR ŞAKADIR"

Zülfü Livaneli, yaşananların ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Doktorumun, tam giyinirken gelen nasılsın mesajına esprili bir fotoğraf gönderdim. Yanlışlıkla tweet de gitmiş. Bu bir şakadır. Hafifçe gülümseyen yüz 2021'de önce sağlık. Mutlu yıllar" ifadelerini kullandı.

Zülfü Livaneli, çıplak fotoğrafını yanlışlıkla Twitter'dan paylaştı: Doktoruma atacaktım
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