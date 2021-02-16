Zülfü Livaneli: Ahlakla dini ayırdılar; bunların tekrar bir araya gelmesi gerekiyor

Sanatçı Zülfü Livaneli, Türkiye'de ahlak kavramının dinden ayrıştırıldığını ve birçok insanın ahlak ile din arasındaki bağı düşünmeden hareket ettiğini söyledi.

Sanatçı Zülfü Livaneli, Türkiye'de ahlak kavramının dinden ayrıştırıldığını ve birçok insanın ahlak ile din arasındaki bağı düşünmeden hareket ettiğini söyledi. "Allah'a karşı görevlerimi gider yaparım, o tarafı kapatırım, sonra hayatta ben istediklerimi yaparım anlayışı var" diyen Livaneli "Ahlakla dini ayırdılar. Bunların tekrar bir araya gelmesi gerekiyor" diye konuştu.

Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı(AÇEV) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayla Göksel ve sanatçı Zülfü Livaneli, iyilik kavramının, iktisattan psikolojiye, dinden sivil toplum kuruluşlarına, gazetecilikten bilime kadar birçok farklı alanda farklı yazar ve akademisyenler tarafından ele alındığı 'İyiliği Düşünmek' kitabını, Murat Sabuncu'ya anlattı.

Kaynak: DailyMotion.com