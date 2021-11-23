AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, artan gıda fiyatlarına karşı vatandaşlara önerilerde bulundu. Konuşması sırasında kullandığı cümleler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Demirbağ, "Normal şartlarda ayda iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız" dedi. Bu sözlerinin ardından Zülfü Demirbağ, sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki Zülfü Demirbağ kimdir, kaç yaşında nereli? detayları sizler için derledik.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ KİMDİR?

Zülfü Demirbağ, 13 Şubat 1956 Elazığ Palu'da dünyaya geldi.

Fırat Üniversitesi Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunudur. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Artvin Köy Yolları Müdürlüğü, Elazığ İl Müdürlüğü, Doğuş İnşaat Samsun Derbent Barajı Mühendisliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Onarım Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Danışmanlığı, Elazığ İlim ve Hayra Hizmet Vakfı Genel Başkanlığı, TBMM XXII. ve XXIV. Dönem Elazığ Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

- Demirbağ'ın yapmış olduğu çıkış sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları;

- Ne kadar güzel dua ediyorsun.

- 1 ayakkabıyla da gezebiliriz diğeri çıplak olsun.

- Tamam biz öyle yeriz sıkıntı yok peki siz lüks arabalara binmeden, hak etmediğiniz maaşları almadan kaç gün yaşayabilirsiniz?

- Aynen bir bardak çay içiyoruz, içmeyelim. Yarım bardak içelim zaten zamanı değil çayın

- Obeziteye tokat.

- Tavsiyeler birinci çoğul ,uygulamalar ikinci çoğul. Vatandaşın israfiyla bu hale gelmedi bu memleket.

- O halde sayın vekil yarım maaşla da idare edersiniz maaşınızın yarısını ihtiyaç sahibine verin lafla peynir gemisi yürütmeyin.

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