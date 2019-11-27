Züleyha Özbay Bilgiç'e şiir ödülü

27.11.2019 09:17 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:22

Kütahyalı şair Züleyha Özbay Bilgiç, Kayseri'de düzenlenen Yaman Dede Şiir Yarışması'nda 'Acının nasırlı yüzü' isimli şiiri ile ödüle layık görüldü.



Her yıl Kayseri'nin yetiştirdiği önemli isimlerin adıyla düzenlenen 2. Şiir Yarışması'nın sonuçlarının açıklandığı toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ve yarışmanın seçici kurulu katıldı.



Yarışmanın seçici kurulunda Prof. Dr. Nurullah Genç, Prof. Dr. Turan Karataş, Prof. Dr. Ziya Avşar, Dr. Celal Fedai, Yavuz Bülent Bakiler, Ali Ayçil, Muhsin İlyas Subaşı, Hayati İnanç ve Salih Özgöncü yer aldı.



Sonuçların açıklandığı toplantıda Büyükşehir Belediyesi'nin bundan sonra da kültür ve sanata destek vermeye devam edeceğini vurgulayan Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, katkıları için jüride yer alan önemli edebiyatçılara teşekkür etti. Öztürk, bu yıl şiir yarışmasının sözü ve özüyle gönüllere taht kuran Yaman Dede adıyla düzenlendiğini kaydetti. Yarışmaya 2 bin 724 şiirin katıldığını ifade eden Genç, "Katılım sayısının yüksek olmasının yarışmanın Türkiye'ye yayıldığının ve kurumsal hale geldiğinin göstergesidir" dedi.



Yarışmayı değerlendiren Türk edebiyatının önemli isimlerinden Yavuz Bülent Bakiler, "Bu yarışmayı müstesna bir faaliyet olarak görüyorum. Belediyelerin böyle bir çalışma içinde olması bana göre son derece faydalı bir faaliyet. Belediyeler edebiyatın gelişmesinde de rol oynamalıdır. Çünkü bir milleti meydana getiren unsurları arasında edebiyat çok önemli rol oynuyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir kültür faaliyeti içinde olmasını Türkiye açısından çok faydalı görüyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA