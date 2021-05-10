Zula Süper Lig Sezon 7 Hafta 7 Gün 2 maçları tamamlandı!
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Zula Süper Lig Sezon 7 Hafta 7 Gün 2 maçları tamamlandı!

Zula Süper Lig Sezon 7 Hafta 7 Gün 2 maçları tamamlandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Haftanın karşılaşmaları tamamlandı!

Zula Süper Lig Sezon 7 Hafta 7 Gün 2 maçları dün oynanan karşılaşmalarla birlikte tamamlandı. Dün oynanan  gün karşılaşmalarının ardından, 7. Hafta ikinci gün karşılaşmaları kıyasıya rekabet içerisinde gerçekleşti.

Maçlar Gamers of Future - fastPay Wildcats karşılaşması ile başlayıp Digital Athletics - Çamlıca Espor karşılaşması ile son buldu. Günün sonuçları ise biraz da olsa şok ediciydi.

Maçların karşılaşmaları ise Zula Oyun Espor YouTube kanalı üzerinden yayınlandı. Günün rekabet içinde geçen karşılaşmaları ve sonuçları ise şu şekildeydi:

Gamers of Future 0 - 2 fastPay Wildcats

İstanbul Espor 0 - 2 BAL Espor

KBB Kağıtspor Espor 2 -  0 ABB ASKİ Espor

Galatasaray Espor 0 - 2 Sangal Esports

Digital Athletics 1 - 1 Çamlıca Espor

Bir sonraki haftanın karşılaşmalarında görüşmek üzere!

Kaynak: Playerbros

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