Zula Süper Lig Sezon 7 Hafta 7 Gün 1 maçları tamamlandı!
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Zula Süper Lig Sezon 7 Hafta 7 Gün 1 maçları tamamlandı!

Zula Süper Lig Sezon 7 Hafta 7 Gün 1 maçları tamamlandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Haftanın ikinci gün karşılaşmaları 14.00'te başlayacak.

Zula Süper Lig Sezon 7 Hafta 7 Gün 1 maçları dün oynanan karşılaşmalarla birlikte tamamlandı. Haftanın ikinci gün maçları ise bugün oynanacak. Dün oynanan karşılaşmalar ise kıyasıya rekabet içinde gerçekleşti.

Maçlar ABB ASKİ Espor - Galatasaray Espor karşılaşması ile başlayıp İstanbul Espor - Gamers of Future karşılaşması ile son buldu. Dün oynanan maçların sonuçları ise biraz da olsa şok ediciydi.

Maçların karşılaşmaları ise Zula Oyun Espor YouTube kanalı üzerinden yayınlandı. Günün rekabet içinde geçen karşılaşmaları ve sonuçları ise şu şekildeydi:

ABB ASKİ Espor 0 - 2 Galatasaray Espor

Sangal Esports 0 - 2 Digital Athletics

BAL Espor 1 - 1 Çamlıca Espor

fastPay Wildcats 2 - 0 KBB Kağıtspor Espor

İstanbul Espor 1 - 1 Gamers of Future

Hafta bugün oynanacak ikinci gün karşılaşmaları ile tamamlanacak. Bugün oynanacak maçlar ise şu şekilde:

Gamers of Future - fastPay Wildcats

İstanbul Espor - BAL Espor

KBB Kağıtspor Espor - ABB ASKİ Espor

Galatasaray Espor - Sangal Esports

Digital Athletics - Çamlıca Espor

Kaynak: Playerbros

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