Zula Süper Lig 7. Sezon Şampiyonu Fastpay Wildcats Oldu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zula Süper Lig 7. Sezon Şampiyonu Fastpay Wildcats Oldu!

Zula Süper Lig 7. Sezon Şampiyonu Fastpay Wildcats Oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Zula Süper Ligi'nde Şampiyon IWcats oldu!

Oldukça uzun süren lig maratonun ardından, çeyrek ve yarı final aşamaları tamamlandıktan sonra şampiyonun hangi takım olacağı merakla bekleniliyordu.

Zula Süper Lig 7. sezonunda final mücadelesi ve arasında gerçekleşti.

fastPay Wildcats lig aşamasını namağlup bir şekilde 46 puan toplayarak lider tamamlamıştı. Yarı finalde ise rakibi BAL Espor'u 2-1'lik skor ile yenerek finale adını yazdırdı.

Final mücadelesinde ise rakibi Galatasaray Espor oldu. 5 maç üzerinden oynanan serinin ilk maçı Favela haritasında gerçekleşti. Harita 13-11'lik fastPay Wildcats galibiyeti ile kapandı. İkinci karşılaşma Düğün Salonu haritasında gerçekleşti ve 10-4'lük skor ile mücadelenin galibi Galatasaray Espor oldu.

Mardin haritasında 10-6'lık galibiyet alarak seri de 2-1 öne geçen fastPay Wildcats, Safranbolu haritasında ise Galatasaray takımının yaptığı kural ihlali sebebi ile galibiyeti ile ayrıldı. Serinin galibi fastPay Wildcats oldu ve 4. Sezondan itibaren mücadele ettiği Zula Süper Ligi'nde kupayı kazanmayı başardı.

Final Mücadelesine Kural İhlali Damga Vurdu!

Final karşılaşması sırasında, Galatasaray Espor oyuncusu Süleyman "Scooby" Köksal tarafından yapılan kural ihlali final mücadelesine damga vurdu. Zula Süper Ligi tarafından konu ile ilgili açıklama hemen yapıldı. Açıklama şu şekilde oldu:

Zula Süper Lig 7. Sezon Offline Final karşılaşması sırasında, Galatasaray Espor oyuncusu Süleyman 'Scooby' Köksal tarafından kural ihlali gerçekleştirildiğine dair yapılan itirazlar değerlendirilmiştir.

Süleyman 'Scooby' Köksal'ın ve İlhami Onay'ın konuyla ilgili defalarca uyarılmasına rağmen ilgili oyuncunun takımı ile sahne içerisinde görüşmeler sağladığı hakemler tarafından tespit edilmiştir.

İlgili oyuncunun takıma ait antrenman odasından ayrılmaması konusunda gerekli uyarılar hakemler ve takım yetkilisi İlhami Onay tarafından yapılmıştır. Oyuncunun bu uyarıdan sonra kendi ekipmanı ile antrenman odasından oyuncular ile iletişime geçtiği tespit edilmiştir.

Zula Süper Lig Oyuncu Kuralları gereğince; Offline Final karşılaşmaları sırasında Takım Koçları haricinde hiçbir kimse oyuncular ile sesli/yazılı iletişime geçemez, statüsü dışında görev alamaz.

Yaşanan kural ihlali sebebiyle Lokum Games Espor Disiplin Kurulu tarafından alınan karar sonucunda;

▪️İlgili ihlal sonucunda, turnuvanın 4. haritası olan Safranbolu haritasında Galatasaray takımı hükmen mağlup sayılacaktır.

▪️Maç sonucu, fastPay WildCats 3 - 1 Galatasaray olarak tescil edilmiştir.

▪️Süleyman 'Scooby' Köksal'ın Zula Oyun bünyesindeki tüm liglerden ve turnuvalardan 1 yıl boyunca men edilmesine karar verilmiştir.

Playerbros ekibi olarak, Zula Süper Ligi'nde 7. sezonu şampiyon olarak tamamlayan fastPay Wildcats takımını tebrik ederiz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mehmet Kasapoğlu
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Sertab Erener Mohammed Al Saloussi
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mostafa Mohamed Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zula Süper Lig 7. Sezon Şampiyonu Fastpay Wildcats Oldu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 02:14:10. #1.15#

title