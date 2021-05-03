Zula Rekabet Turnuvası Sezon 7 C grubu maçları başladı!
Nefes kesen maçlar dakikalar önce başladı.
Zula Rekabet Turnuvası Sezon 7 C grubu maçları dakikalar önce başladı. Oynanan maçlarda ise nefesler tutuldu, tüm takımlar bir üst tura geçmek için varını yoğunu ortaya koyuyor.
Günün maçları ise şu şekilde:
21: 00/ sinek8 vs UNL1M1TED'eSpor
21: 00/ Baskent-Espor vs Kolpa'Team
21: 00/ WinterStorm'Team vs ColdVentus'ESC
21: 00/ NeverGing'eSports vs ^Turkiye'E-sports^^
21: 00/ GZTP/E^SPOR vs DarkAngels'eSports
21: 00/ VornehmESC vs EGEHAN11
21: 30/ */DeadlyDevils/* vs JustWatchE*SPORTS
21: 30/ Underground'Militans vs Shu-Esports
21: 30/ AybbbDilMilan'esc vs Turkish*Army
21: 30/ DortJustice vs 4VENGER
21: 30/ istanbul-E-SPOR vs Revenge|Club
21: 30/ SIRTLANLAR61 vs [MaRLeY_Ordusu]
22: 00/ iZDeDiK vs Guruntayfa58
22: 00/ YTEkibi^ESC vs Cracky
22: 00/ AVRASYA_ESC! vs Slayer"Assassin_TR
22: 00/ Assasin'eSpoRT vs Moons'E-Sports
22: 00/ TheEkip- vs ESENLERTAYFASI
22: 00/ TheETERNAL vs Negative'ESC
22: 30/ BLACKDEAD07 vs ONETAPHS
22: 30/ DerIc|Esports vs **SEMERKAND**
22: 30/ LastBullet'eSports vs GodOfWarsss
22: 30/ Olympos'E-Sports vs BigerGang'!
22: 30/ Game-Addcts vs GhostE-Spor
22: 30/ BlackZero'ESC vs BeyEfendi'Esports
23: 00/ WTF!Esports vs ElazigsporAcademy
23: 00/ #ChansonDeMort vs Son'Sancak
23: 00/ GhostKillerTR vs TR^QaSaR_Esport_
23: 00/ Evere'ST vs AlwaysTheBest'
23: 00/ TSK_E_Sports vs Alpha=Espor
23: 00/ Dratkiller vs ANADOLU'ESC'
23: 30/ BlackFlash!ESC vs Zula Türkiye
23: 30/ RoyalYouth'eSpor vs SS^Team
23: 30/ BlackStar'eSports vs BlackOrderS
23: 30/ The'PurgeGam1ng vs Red*Metions
23: 30/ zaferbaba5656 vs MKE'ANKARAGUCU
23: 30/ team/dodo vs Sokia
Playerbros ekibi olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz, iyi olan kazansın!
Kaynak: Playerbros