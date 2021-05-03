Zula Rekabet Turnuvası Sezon 7 C grubu maçları başladı!
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Zula Rekabet Turnuvası Sezon 7 C grubu maçları başladı!

Zula Rekabet Turnuvası Sezon 7 C grubu maçları başladı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Nefes kesen maçlar dakikalar önce başladı.

Zula Rekabet Turnuvası Sezon 7 C grubu maçları dakikalar önce başladı. Oynanan maçlarda ise nefesler tutuldu, tüm takımlar bir üst tura geçmek için varını yoğunu ortaya koyuyor.

Günün maçları ise şu şekilde:

21: 00/ sinek8 vs UNL1M1TED'eSpor

21: 00/ Baskent-Espor vs Kolpa'Team

21: 00/ WinterStorm'Team vs ColdVentus'ESC

21: 00/ NeverGing'eSports vs ^Turkiye'E-sports^^

21: 00/ GZTP/E^SPOR vs DarkAngels'eSports

21: 00/ VornehmESC vs EGEHAN11

21: 30/ */DeadlyDevils/* vs JustWatchE*SPORTS

21: 30/ Underground'Militans vs Shu-Esports

21: 30/ AybbbDilMilan'esc vs Turkish*Army

21: 30/ DortJustice vs 4VENGER

21: 30/ istanbul-E-SPOR vs Revenge|Club

21: 30/ SIRTLANLAR61 vs [MaRLeY_Ordusu]

22: 00/ iZDeDiK vs Guruntayfa58

22: 00/ YTEkibi^ESC vs Cracky

22: 00/ AVRASYA_ESC! vs Slayer"Assassin_TR

22: 00/ Assasin'eSpoRT vs Moons'E-Sports

22: 00/ TheEkip- vs ESENLERTAYFASI

22: 00/ TheETERNAL vs Negative'ESC

22: 30/ BLACKDEAD07 vs ONETAPHS

22: 30/ DerIc|Esports vs **SEMERKAND**

22: 30/ LastBullet'eSports vs GodOfWarsss

22: 30/ Olympos'E-Sports vs BigerGang'!

22: 30/ Game-Addcts vs GhostE-Spor

22: 30/ BlackZero'ESC vs BeyEfendi'Esports

23: 00/ WTF!Esports vs ElazigsporAcademy

23: 00/ #ChansonDeMort vs Son'Sancak

23: 00/ GhostKillerTR vs TR^QaSaR_Esport_

23: 00/ Evere'ST vs AlwaysTheBest'

23: 00/ TSK_E_Sports vs Alpha=Espor

23: 00/ Dratkiller vs ANADOLU'ESC'

23: 30/ BlackFlash!ESC vs Zula Türkiye

23: 30/ RoyalYouth'eSpor vs SS^Team

23: 30/ BlackStar'eSports vs BlackOrderS

23: 30/ The'PurgeGam1ng vs Red*Metions

23: 30/ zaferbaba5656 vs MKE'ANKARAGUCU

23: 30/ team/dodo vs Sokia

Playerbros ekibi olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz, iyi olan kazansın!

Kaynak: Playerbros

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