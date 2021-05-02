Zula EvdeKal-EvdeKazan Şenliği Başlıyor!

Zula, pandemi boyunca oyuncularını düşünüyor!

MadByte Games tarafından geliştirilen ve Lokum Games tarafından dağıtılan Türk yapımı oyun Zula Evde Kal-EvdeKazan Şenliği başlıyor.

Hep birlikte evde geçireceğimiz karantina günlerinde Zula oynarken daha da çok eğlenmek ve ödül kazanmak için bol ödüllü #Evdekal #Evdekazan şenliği hazırlandı. Her güne özel 2 oyuna giriş etkinliği, güçlendirilmiş Rekabet ve Hızlı Lobi TDM ödülleri, çılgın ödüllü canlı yayınlar, dev ödüllü Özel Görev Kartları, binlerce TL ödüllü Turnuvalar, 5 kat materyal bonusu ve çok daha fazlası #Evdekal #Evdekazan Şenliği ile birlikte Zula'da!

Günde 2 Kez Oyuna Giriş Ödülleri (Onaylı Oyuncu 2 Kat Ödül Kazanıyor)

Artık günlük giriş ödüllerini Evdekal Şenliklerinde günde 2 kez alabileceksin. Bununla birlikte alacağın ödüllere Instagram ve Facebook üzerinden yapacağımız anketlerle sen karar vereceksin. Ayrıca Onaylı Oyuncuysan verilen her ödülden 2 kez kazanacaksın.

Güçlendirilmiş Rekabet ve Hızlı Lobi TDM Ödülleri

Zula, evde kaldığımız bu günlerde Rekabet ve Hızlı Lobi'de bol bol maç yapılacağını düşünerek buradaki ödülleri de güçlendirdi.

Çılgın Ödüllü Canlı Yayınlar

Kaptanın Gemisi geri dönüyor! Herkesin ödül kazanacağı bol ödüllü yayınlarda hem eğleneceksin, hem de hediyeler kazanacaksın.

Zula Yayın Şenlikleri!

Her bir Zula'cı bir yayıncı adayıdır. Kanalını hazırla, Zula yayıncılarına ödül dağıttığı yayın şenlikleri geliyor!

Dev Ödüllü Özel Görev Kartları

Zula oynarken Özel Görev Kartlarını tamamla, dev ödüller senin olsun! Özel Görev Kartını görüntülemek için Hızlı Lobi'ye göz atmayı unutma!

Hafta içleri Pazartesi-Perşembe arasında ve Cuma-Pazar arasında olacak şekilde, haftada 2 farklı görev kartı ve çılgın ödüller seni bekliyor.

Maç sonunda 5 Kat Materyal Bonusu

Evet yanlış duymadın, Evdekal Şenliklerinde tamamladığın her maç için 5 kat fazla Materyal kazanacaksın!

TOPLAMDA 250.000 TL DEĞERİNDE ÖDÜL HAVUZLU TURNUVALAR

10.000'lerce ZA Ödüllü Discord Turnuvaları

Discord üzerinden gerçekleşecek ödüllü turnuvalarda efsane ödüller seni bekliyor! Günde toplam 750.000 Zula Altını ödüllü özel etkinlikte seni farklı eğlenceli maçlar bekliyor.

Bıçak Maçı, Keskin Nişancı Maçı gibi etkinliklerde ödülleri kazanmak için çalışmalara başla ??

Binlerce TL ve Milyonlarca ZA-ZP Ödüllü ÖTS Turnuvaları

Her güne özel bol ödüllü ÖTS Turnuvalarında binlerce TL ve Milyonlarca ZA-ZP seni bekliyor!

Kaynak: Playerbros