Zühtü Arslan: "Masumiyet Karinesi ve diğer temel hak ve özgürlüklerin kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor"
AA / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın kürsüye çıkması Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşması ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, JW Marriott Otel'de düzenlenen, "Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu"nun açılışında konuştu.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın kürsüye çıkması
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşması ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, JW Marriott Otel'de düzenlenen, "Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu"nun açılışında konuştu. (1)