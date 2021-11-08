Zühtü Arslan: "Masumiyet Karinesi ve diğer temel hak ve özgürlüklerin kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor" - Haberler
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Zühtü Arslan: "Masumiyet Karinesi ve diğer temel hak ve özgürlüklerin kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor"

AA / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın kürsüye çıkması Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşması ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, JW Marriott Otel'de düzenlenen, "Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu"nun açılışında konuştu.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın kürsüye çıkması

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşması ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, JW Marriott Otel'de düzenlenen, "Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu"nun açılışında konuştu. (1)

Zühtü Arslan: Masumiyet Karinesi ve diğer temel hak ve özgürlüklerin kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor

Zühtü Arslan: Masumiyet Karinesi ve diğer temel hak ve özgürlüklerin kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor

Zühtü Arslan: Masumiyet Karinesi ve diğer temel hak ve özgürlüklerin kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor

AA / Ahmet Alican Koç - Son Dakika Haberleri
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