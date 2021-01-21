Zuhal topal mikser! Aydoğan temel kimdir? Temizlik Benim İşim dış ses kim?
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Zuhal topal mikser! Aydoğan temel kimdir? Temizlik Benim İşim dış ses kim?

21.01.2021 17:30 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:34
Zuhal topal mikser! Aydoğan temel kimdir? Temizlik Benim İşim dış ses kim?

Son dönemlerde Zuhal Topal Mikser ve Temizlik Benim İşim dış ses kim? olarak gündemde olan Aydoğan Temel kimdir? merak edilmekte.

Sunuculuğunu Kadir Ezildi'nin yaptığı 'Temizlik Benim İşim' programında sesiyle dikkat çeken dış ses, Temizlik benim işim dış ses kim? olarak takipçileri tarafından merak edilmekte. Sunucusu kadar ilgi çeken dış ses, aynı zamanda Zuhal Topal'in programında da mikser olarak bilinmektedir. Zuhal topal mikser! Aydoğan temel kimdir? Temizlik Benim İşim dış ses kim? detaylarda!

ZUHAL TOPAL MİKSER! AYDOĞAN TEMEL KİMDİR?

Zuhal Topal ile Sofrada programında mikser olarak bilinendış seslendirmesini yapan Aydoğan Temel, 1965 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Aynı zamanda Temizlik Benim İşim programında da dış ses görevi yapmaktadır.

TEMİZLİK BENİM İŞİM DIŞ SES KİM?

Zuhal Topal mikser olarak bilinen Aydoğan Temel, Zuhal Topal Sofrada programının dışında Temizlik Benim İşim dış ses olarak görev almaktadır. Aydoğan Temel, İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol Mühendisliği'nin ardından MSÜ Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı yüksek lisansını tamamlamıştır. Aydoğan Temel, Gary Oldman, Tcheky Karyo, Kevin Spacey, John Malkovich, Gerard Depardieu ve William Macy gibi isimlerin seslendirmelerini yapmıştır. Ayrıca, Show TV ekranlarında yer alan Pazar Keyfi programında dış ses ve Uçan Kuş programında ise kamera önüne geçerek programı sunuculuğu yapmıştır.

Günümüzde ise, Temizlik Benim İşim ve Zuhal Topal ile Sofrada programlarında dış ses olarak görev almaktadır.

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