Zuhal Topal'la Sofrada Cuma puanı: Zuhal Topal'la Sofrada 25 Aralık puan durumu!

Dual Yapım imzasıyla FOX TV ekranlarında yarın yeni bölümü yayınlanacak olan Zuhal Topal'la Sofrada'nın beşinci gününde heyecan devam ediyor. Peki, 25 Aralık Cuma Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacılar kaç puan aldı? Zuhal Topal bugün kaç puan verdi? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Sofrada 24 Aralık puan durumu yemek tadımının ardından belli oldu. 4 gelin ve kayınvalide her gün yarışıyor. En yüksek puanı alan isim 15 bin TL büyük ödülün sahibi oluyor. Hafta içi her gün Fox Tv'de yayınlanan programın sunuculuğunu Zuhal Topal yapıyor. Zuhal Topal'la Sofrada 25 Aralık puan durumu açıklandı mı? Yeni bölümde yaşanacaklara dair detaylar haberimizde.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 25 ARALIK PUAN DURUMU

Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Haberimizde, 25 Aralık 2020 Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu ve gün birincisi ve puan durumu açıklanınca yer alacaktır.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 24 ARALIK PUAN DURUMU

Zuhal Topal'la Sofrada programında 24 Aralık Perşembe günü puan durumu haberimizde yer alıyor

İşte kayınvalidelerin puanları;

-Özlem Hanım:5

-Sevtap Hanım:7

-Esra Hanım:5

-Aynur Hanım:4

Esra Hanım'ın Menüsü ise şu şekilde:

-Terbiyeli Dil Çorbası

-Çullama

-Sandal Sefası

-Enginar Salatası

-Yoğurtlu Pancar Salatası

-Köfteli Beğendi

-Meyhane Pilavı

-Mevsim Salata

-Muzlu ve Kivili Magnolia

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 25 ARALIK YARIŞMACISI

25 Aralık Cuma Yarışmacıları

Gamze Türkmen ile kaynanası Sertap Türkmen. Hedefi adını Türkiye'ye kanıtlamak ve 15 bin lirayı kazanmak.