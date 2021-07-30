Zuhal Topal FOX TV'den ayrıldı mı? Zuhal Topal ATV ile mi anlaştı?
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Zuhal Topal FOX TV'den ayrıldı mı? Zuhal Topal ATV ile mi anlaştı?

Zuhal Topal FOX TV'den ayrıldı mı? Zuhal Topal ATV ile mi anlaştı?
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FOX TV Zuhal Topal'la Sofrada programın sunucusu Zuhal Topal ile ilgili son dönemde farklı iddialar ortaya atılmakta. Daha önce TV8 ile anlaştığı yönünde haberler yer alan ekranların sevilen ismi Zuhal Topal ile ilgili bir diğer iddia ise ATV ile anlaştığı yönünde. Zuhal Topal'ın önümüzdeki yıl hangi kanalda program sunacağı son dönemde merak edilmekte. Peki, Zuhal Topal FOX TV'den ayrıldı mı? Zuhal Topal ATV ile mi anlaştı?

Ekranların sevilen sunucusu Zuhal Topal, geçtiğimiz sezon FOX TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programıyla oldukça beğeni toplamıştı. Güzel sunucu ile önce TV8, daha sonra ise ATV ile anlaştığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Son dönemde vatandaşlar tarafında en çok merak edilen isimler arasında yer alan Topal'ın önümüzdeki yıl hangi kanalda program sunacağı ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZUHAL TOPAL FOX TV'DEN AYRILDI MI?

Gündüz kuşağının en çok izlenen yapımlarından olan Zuhal Topal'la Sofrada programıyla ilgili Fox TV aldığı kararla gündem oldu. Uzun zamandır Zuhal Topal'la Sofrada programının sunuculuğunu üstlenen Topal'ın yeni sezon için zam talep ettiği ancak oran yüksek bulununca kanal yönetimi tarafından kabul edilmediği ileri sürüldü. Talebi reddedilen sunucu ise kanalla yollarını ayırdı.

ZUHAL TOPAL ATV İLE Mİ ANLAŞTI?

Uçankuş'ta yer alan habere göre, Zuhal Topal yeni sezon için ATV ile anlaştı. Ünlü isim yeni kanalında öğlen kuşağında bir program sunacak.

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