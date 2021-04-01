Zuhal Topal canlı izle! Zuhal Topal'la Sofrada saat kaçta? Zuhal Topal'la Sofrada günün birincisi kim?
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Zuhal Topal canlı izle! Zuhal Topal'la Sofrada saat kaçta? Zuhal Topal'la Sofrada günün birincisi kim?

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Zuhal Topal canlı izle! Zuhal Topal'la Sofrada saat kaçta? Zuhal Topal'la Sofrada günün birincisi kim?

FOX ekranlarının sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Sofrada kim 1.oldu? 1 Nisan Perşembe Zuhal Topal'la puan durumu! Zuhal Topal canlı izle! Zuhal Topal'la Sofrada saat kaçta? Zuhal Topal'la Sofrada günün birincisi kim?

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ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA SAAT KAÇTA?

Zuhal Topal'la Sofrada neden yok sorusu yoğun ilgi görmeye başladı. Hafta içi her gün 16:00'da FOX TV ekranında yayınlanmakta.Zuhal Topal'la Sofrada 574. bölümü ile 1 Nisan perşembe ekranlarda.

FOX YAYIN AKIŞI

8:00İsmail Küçükkaya İle...

11:00Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00Dünya Avucunuzda -

13:45Temizlik Benim İşim

16:00Zuhal Topal'la Sofrada

19:00Selçuk Tepeli İle..

20:00Mucize Doktor

Dilek Ulusan
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