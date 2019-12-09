Zuhal Olcay ve Işık Üniversitesi Otizm Orkestrasından Muhteşem Düet
Sanatçı Zuhal Olcay, Işık Üniversitesi Psikoloji Kulübü ile Işık Üniversitesi Otizm Orkestrası Kulübü'nün otizme dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla, Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde düzenlediği 'Yağmur Adamların Psikolojisi' etkinliğinde Otizm Orkestrası'yla birlikte şarkı söyledi.
"Bu güzel ve özel çocuklarla aynı sahnede bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diyen Zuhal Olcay, orkestranın solisti Turaç'la birlikte 'Pervane'yi seslendirdi. Zuhal Olcay'ın Turaç'la düeti, izleyicilerden büyük beğeni aldı.
Zuhal Olcay'ın otizmli gençlere verdiği destek için teşekkür eden Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş, Zuhal Olcay'a günün anısına plaket takdim etti. Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar ise; Işık Üniversitesi Otizm Orkestrası'na ev sahipliği yapmaktan ve böyle anlamlı bir etkinlikte Zuhal Olcay'ı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.
Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Ezgi Deveci'nin açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte, Uzman Klinik Psikolog Eda Öztürk de otizmle ilgili merak edilenleri anlattı ve soruları yanıtladı.