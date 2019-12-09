Zuhal Olcay ve Işık Üniversitesi Otizm Orkestrasından Muhteşem Düet

09.12.2019 16:59 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:59

"Bu güzel ve özel çocuklarla aynı sahnede bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diyen Zuhal Olcay, orkestranın solisti Turaç'la birlikte 'Pervane'yi seslendirdi. Zuhal Olcay'ın Turaç'la düeti, izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Zuhal Olcay'ın otizmli gençlere verdiği destek için teşekkür eden Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş, Zuhal Olcay'a günün anısına plaket takdim etti. Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar ise; Işık Üniversitesi Otizm Orkestrası'na ev sahipliği yapmaktan ve böyle anlamlı bir etkinlikte Zuhal Olcay'ı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Ezgi Deveci'nin açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte, Uzman Klinik Psikolog Eda Öztürk de otizmle ilgili merak edilenleri anlattı ve soruları yanıtladı.

Kaynak: Bültenler