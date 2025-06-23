Züğürt Ağa filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Züğürt Ağa filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Züğürt Ağa filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Züğürt Ağa filmini izleyecek olanların merak ettiği Züğürt Ağa konusu nedir, Züğürt Ağa oyuncuları kimler ve Züğürt Ağa özeti gibi konuları inceliyoruz.

ZÜĞÜRT AĞA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'de feodalizmin çöküşünü konu alan filmde Şener Şen Haraptar köyünün ağasıdır. Köye sonradan çalışmak için gelen kurnaz Kekeç Salman, kuraklık sebebiyle yeterince ürün elde edemeyen köy halkını örgütleyerek Ağa'nın mallarını çalmalarını ve bu malları satarak İstanbul'a göçmelerini sağlar. Elinde avucunda pek az şey kalan ve marabalarını kaybeden Ağa da köyden kente göçerek aslen iyi yürekli kişiliği ve ailesi ile İstanbul'da yeni bir yaşam kurmaya çalışacaktır.

ZÜĞÜRT AĞA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Züğürt Ağa: Şener Şen

Kekeç Salman: Erdal Özyağcılar

Zana: Füsun Demirel

Kiraz: Nilgün Nazlı

Hırpıt Ali: Atilla Yiğit

Kahya Müsellim Efendi: Can Kolukısa

Abdo Ağa: Bahri Selin

Züğürt Ağa'nın anası: Ayla Arslancan

Remo: Celal Perk

Züğürt Ağa'nın oğlu: Ali Osman Okumuş

Sıla: Funda Çakmaktaş

Abuzer: Kemal İnci

Şıh: Celal Yassıtaş

Behram (ses. Yaman Okay): Kadir Yılmaz

(Ses. Celile Toyon): Hamdiye Turhan

1. Pehlivan: Habil Yenici

2. Pehlivan: Ahmet Yutmaz

Market Sahibi: Ali Rıza Canoluk

Kiraz'ı İsteyen Delikanlı: Sabah Ayşavkı

Behram: Kadir Yılmaz

Ağa'nın anası: Ayla Arslancan

Kekeç Salman'ın eşi: Filiz Küçüktepe

Osman Bardakçı

ZÜĞÜRT AĞA FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Nesli Çölgeçen yönetmenliğinde yapılan Züğürt Ağa Yeşilçam'ın en bilinen filmlerinden. Şener Şen'in başrolü olduğu film, Haraptar köyü olarak geçen köyde başlıyor. Haraptar köyünün geçtiği sahneler 1985 yılında sonbahar mevsiminde Sultantepe Köyü'nde çekilmiştir.