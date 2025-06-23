Züğürt Ağa filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Züğürt Ağa filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Züğürt Ağa filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Züğürt Ağa konusu, özeti ve Züğürt Ağa oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Züğürt Ağa filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Züğürt Ağa filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Züğürt Ağa filmini izleyecek olanların merak ettiği Züğürt Ağa konusu nedir, Züğürt Ağa oyuncuları kimler ve Züğürt Ağa özeti gibi konuları inceliyoruz.
ZÜĞÜRT AĞA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Türkiye'de feodalizmin çöküşünü konu alan filmde Şener Şen Haraptar köyünün ağasıdır. Köye sonradan çalışmak için gelen kurnaz Kekeç Salman, kuraklık sebebiyle yeterince ürün elde edemeyen köy halkını örgütleyerek Ağa'nın mallarını çalmalarını ve bu malları satarak İstanbul'a göçmelerini sağlar. Elinde avucunda pek az şey kalan ve marabalarını kaybeden Ağa da köyden kente göçerek aslen iyi yürekli kişiliği ve ailesi ile İstanbul'da yeni bir yaşam kurmaya çalışacaktır.ZÜĞÜRT AĞA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Züğürt Ağa: Şener Şen
Kekeç Salman: Erdal Özyağcılar
Zana: Füsun Demirel
Kiraz: Nilgün Nazlı
Hırpıt Ali: Atilla Yiğit
Kahya Müsellim Efendi: Can Kolukısa
Abdo Ağa: Bahri Selin
Züğürt Ağa'nın anası: Ayla Arslancan
Remo: Celal Perk
Züğürt Ağa'nın oğlu: Ali Osman Okumuş
Sıla: Funda Çakmaktaş
Abuzer: Kemal İnci
Şıh: Celal Yassıtaş
Behram (ses. Yaman Okay): Kadir Yılmaz
(Ses. Celile Toyon): Hamdiye Turhan
1. Pehlivan: Habil Yenici
2. Pehlivan: Ahmet Yutmaz
Market Sahibi: Ali Rıza Canoluk
Kiraz'ı İsteyen Delikanlı: Sabah Ayşavkı
Behram: Kadir Yılmaz
Ağa'nın anası: Ayla Arslancan
Kekeç Salman'ın eşi: Filiz Küçüktepe
Osman BardakçıZÜĞÜRT AĞA FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Nesli Çölgeçen yönetmenliğinde yapılan Züğürt Ağa Yeşilçam'ın en bilinen filmlerinden. Şener Şen'in başrolü olduğu film, Haraptar köyü olarak geçen köyde başlıyor. Haraptar köyünün geçtiği sahneler 1985 yılında sonbahar mevsiminde Sultantepe Köyü'nde çekilmiştir.