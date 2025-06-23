Züğürt Ağa filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Züğürt Ağa filmi ne zaman, nerede çekildi?

Züğürt Ağa filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Züğürt Ağa filmi ne zaman, nerede çekildi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Züğürt Ağa filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Züğürt Ağa konusu, özeti ve Züğürt Ağa oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Züğürt Ağa filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Züğürt Ağa filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Züğürt Ağa filmini izleyecek olanların merak ettiği Züğürt Ağa konusu nedir, Züğürt Ağa oyuncuları kimler ve Züğürt Ağa özeti gibi konuları inceliyoruz.

ZÜĞÜRT AĞA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'de feodalizmin çöküşünü konu alan filmde Şener Şen Haraptar köyünün ağasıdır. Köye sonradan çalışmak için gelen kurnaz Kekeç Salman, kuraklık sebebiyle yeterince ürün elde edemeyen köy halkını örgütleyerek Ağa'nın mallarını çalmalarını ve bu malları satarak İstanbul'a göçmelerini sağlar. Elinde avucunda pek az şey kalan ve marabalarını kaybeden Ağa da köyden kente göçerek aslen iyi yürekli kişiliği ve ailesi ile İstanbul'da yeni bir yaşam kurmaya çalışacaktır.

ZÜĞÜRT AĞA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Züğürt Ağa: Şener Şen

Kekeç Salman: Erdal Özyağcılar

Zana: Füsun Demirel

Kiraz: Nilgün Nazlı

Hırpıt Ali: Atilla Yiğit

Kahya Müsellim Efendi: Can Kolukısa

Abdo Ağa: Bahri Selin

Züğürt Ağa'nın anası: Ayla Arslancan

Remo: Celal Perk

Züğürt Ağa'nın oğlu: Ali Osman Okumuş

Sıla: Funda Çakmaktaş

Abuzer: Kemal İnci

Şıh: Celal Yassıtaş

Behram (ses. Yaman Okay): Kadir Yılmaz

(Ses. Celile Toyon): Hamdiye Turhan

1. Pehlivan: Habil Yenici

2. Pehlivan: Ahmet Yutmaz

Market Sahibi: Ali Rıza Canoluk

Kiraz'ı İsteyen Delikanlı: Sabah Ayşavkı

Behram: Kadir Yılmaz

Ağa'nın anası: Ayla Arslancan

Kekeç Salman'ın eşi: Filiz Küçüktepe

Osman Bardakçı

ZÜĞÜRT AĞA FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Nesli Çölgeçen yönetmenliğinde yapılan Züğürt Ağa Yeşilçam'ın en bilinen filmlerinden. Şener Şen'in başrolü olduğu film, Haraptar köyü olarak geçen köyde başlıyor. Haraptar köyünün geçtiği sahneler 1985 yılında sonbahar mevsiminde Sultantepe Köyü'nde çekilmiştir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek

İran'ın savaş için verdiği süre de ABD'ye mesajı da bomba
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten Trump'tan petrol uyarısı

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten Trump'tan petrol uyarısı
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran'da nükleer tehlike ortaya çıkıyor

Savaşta özellikle bir tehlikeye işaret etti: Bölge sıkıntıda kalabilir
Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu

Eski AK Parti Milletvekili evinde ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO Genel Sekreter Rutte: ABD'nin İran'a saldırısı uluslararası hukuku ihlal etmedi

NATO'dan İran'ı vuran ABD'ye açık destek! Uluslararası hukuk vurgusu
Arda Güler'den Ancelotti'yi kızdıracak sözler

Arda'dan Ancelotti'yi kızdıracak sözler
Narin Güran'ın ağabeyi Enes'ten Yargıtay'a temyiz başvurusu

Narin Güran'ın tutuklu ağabeyinden yeni hamle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.