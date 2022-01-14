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Zübeyde Hanım vefatının 99. yılında anıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Zübeyde Hanım vefatının 99. yılında anıldıBURSA Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 99. yılında Mudanya Belediyesi tarafından isminin verildiği çocuk akademisinde anıldı.

Zübeyde Hanım vefatının 99. yılında anıldı

BURSA Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 99. yılında Mudanya Belediyesi tarafından isminin verildiği çocuk akademisinde anıldı.

Ulu önder Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 99.'uncu yılında, Mudanya Belediyesi'nin kurduğu Zübeyde Ana Çocuk Akademisi'nde düzenlenen programla anıldı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, törende, öğrencilerle birlikte Zübeyde Hanım anıtına çiçek bıraktı. Eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak üzere hayata geçirilen okul hakkında Türkyılmaz, "En değerli varlığımız, yavrularımız için Zübeyde anamızın adıyla Çocuk Akademisini hayata geçirdik. Zübeyde Hanım'ı anmak demek, kadını, cumhuriyet ve değerlerini bir defa daha anlamak, savunmak ve korumak demektir" ifadelerini kullandı.

Zübeyde Hanım vefatının 99. yılında anıldı

Zübeyde Hanım vefatının 99. yılında anıldı

Zübeyde Hanım vefatının 99. yılında anıldı

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