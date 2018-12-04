Zübeyde Hanım Gemisi Bakıma Alındı

Zübeyde Hanım müze gemisi, Alaybey Tersanesi'nde bakıma alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait 2010 yılına kadar şehir hattında kullanılan, daha sonra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurumun eski ekipmanlarını sergilemek üzere ismi Zübeyde Hanım Gemisi olarak değiştirilen müze gemisi, Alaybey Tersanesi'nde bakıma alındığını açıkladı. Açıklamada, bakımın ardından Pasaport Rıhtımı'nda tekrar Zübeyde Hanım Müze Gemisi olarak ziyarete açılması planlanan gemi, günün koşullarına ve İzmirli vatandaşlara hitap edecek şekilde yenilendiği belirtildi.

Daha önce sadece eski deniz ekipmanlarının sergilendiği Zübeyde Hanım Gemisi'nde deniz ekipmanları müzesinin yanı sıra kütüphane, kitap okuma alanı ve kafe gibi sosyal alanlar da yer alacak. - ANKARA