ZSL Hafta 6 En İyi Hareketleri paylaşıldı!

Dikkat! Bu video efsane vuruşlar içeriyor.

MadByte Games tarafından geliştirilen ve Lokum Games tarafından dağıtılan Türk yapımı FPS oyunu ZSL Hafta 6 En İyi Hareketleri paylaşıldı.

Zula tarafından lig sezonu boyunca haftalık olarak paylaşılan "En İyi Hareketler" video serisi dün paylaşıldı. Bu videoda birbirinden ilginç ve bir o kadar da güzel vuruşlara tanıklık edebilirsiniz.

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Haftanın En İyi Hareketleri listesine girmeye hak kazanan oyuncular ve sıralamaları ise şu şekilde:

Ufuk "Amentes" Güneşi (ABB Aski Espor)

Ufuk "Amentes" Güneşi (ABB Aski Espor)

Mehmet "Always" Örskıran (KBB Kağıtspor Espor)

Mustafa "Hunter" Faydalı (Sangal Esports)

İbrahim "Stolz" Ezer (Çamlıca Espor)

Bir sonraki haftanın en iyi hareketleri videosunda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın!

Kaynak: Playerbros