ZSL Hafta 6 En İyi Hareketleri paylaşıldı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

ZSL Hafta 6 En İyi Hareketleri paylaşıldı!

ZSL Hafta 6 En İyi Hareketleri paylaşıldı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Dikkat! Bu video efsane vuruşlar içeriyor.

MadByte Games tarafından geliştirilen ve Lokum Games tarafından dağıtılan Türk yapımı FPS oyunu ZSL Hafta 6 En İyi Hareketleri paylaşıldı.

Zula tarafından lig sezonu boyunca haftalık olarak paylaşılan "En İyi Hareketler" video serisi dün paylaşıldı. Bu videoda birbirinden ilginç ve bir o kadar da güzel vuruşlara tanıklık edebilirsiniz.

class='youtube-player' width='1000' height='563' src='https://www.youtube.com/embed/tD0C6bOeR2M#038;rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=tr-TR&autohide=2&wmode=transparent' allowfullscreen='true' style='border: 0;' sandbox='allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation'>

Haftanın En İyi Hareketleri listesine girmeye hak kazanan oyuncular ve sıralamaları ise şu şekilde:

Ufuk "Amentes" Güneşi (ABB Aski Espor)

Ufuk "Amentes" Güneşi (ABB Aski Espor)

Mehmet "Always" Örskıran (KBB Kağıtspor Espor)

Mustafa "Hunter" Faydalı (Sangal Esports)

İbrahim "Stolz" Ezer (Çamlıca Espor)

Bir sonraki haftanın en iyi hareketleri videosunda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın!

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Joe Biden Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ZSL Hafta 6 En İyi Hareketleri paylaşıldı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 21:05:42. #1.15#

title