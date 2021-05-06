ZSL Hafta 5 En İyi Hareketleri paylaşıldı!
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ZSL Hafta 5 En İyi Hareketleri paylaşıldı!

ZSL Hafta 5 En İyi Hareketleri paylaşıldı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Dikkat! Bu video efsane vuruşlar içeriyor.

MadByte Games tarafından geliştirilen ve Lokum Games tarafından dağıtılan Türk yapımı FPS oyunu ZSL Hafta 5 En İyi Hareketleri .

Zula tarafından lig sezonu boyunca haftalık olarak paylaşılan "En İyi Hareketler" video serisi dün paylaşıldı. Bu videoda birbirinden ilginç ve bir o kadar da güzel vuruşlara tanıklık edebilirsiniz.

Haftanın En İyi Hareketleri listesine girmeye hak kazanan oyuncular ve sıralamaları ise şu şekilde:

Doğukan "FORZAAXD" Öztekin (fastPay Wildcats)

Ahmet Can "PASSICA" Işık (Sangal Esports)

Mustafa "HUNTER" Faydalı (Sangal Esports)

Emirhan "MACHINEX" Demirbaş (Digital Athletics)

Muhittin "JAXIS" Eren (KBB Kağıtspor Espor)

Bir sonraki haftanın en iyi hareketleri videosunda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın!

Kaynak: Playerbros

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