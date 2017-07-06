Zorunlu Trafik Sigortasında Yeni Model Başbakanlık'a Gönderildi

Başbakan Yardımcılığı makamından yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı şirketlerin zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasının ardından hasar riski yüksek araç grupları için poliçe düzenlemekten kaçındıkları ifade edilerek, bu sorunun çözümü için yeni bir adım atılarak, prim ve hasar tutarlarını tüm şirketlere dağıtacak "Riskli Sigortalılar Havuzu" oluşturulacağı kaydedildi.

PRİMLER MERKEZİ HAVUZDA TOPLANACAK

Şimşek tarafından imzalanan yönetmeliğe göre, bu modelde şirketler, tavan fiyat uygulamasındaki 1, 2 ve 3'üncü basamaklar ile otobüs, kamyon, minibüs ve taksi gibi sürekli trafikte olan araçlara yönelik kesilen poliçelerden aldıkları primleri merkezi bir havuzda toplayacak. Hasar ödemeleri de belli kurallar dahilinde bu havuzdan karşılanacak.

Hasar sürecini her şirket kendisi yürütecek ve şirketler havuz modelinde prime ve hasar tutarına belli kurallar dahilinde iştirak edecek. Bu iştirakte şirketlerin son 3 yıldaki pazar payları yüzde 50 oranında dikkate alınacak, kalan yüzde 50 ise şirketler arasında eşit dağıtılacak. Ayrıca şirketler devrettikleri primden belli bir payı da giderler için komisyon olarak alacak.

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TAKİP EDECEK

Söz konusu havuzu Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu yönetecek, büronun işlemleri de Hazine Müsteşarlığınca takip edilerek denetlenecek.

Geçtiğimiz günlerde Şimşek, Riskli Sigortalılar Havuzu'nu anlatmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu modelde şirketler, kapsamdaki sigorta grupları için yani 1. ve 2. basamak dediğimiz kötü sürücüler veya taksi, minibüs, otobüs gibi sürekli trafikte olan araçlara yönelik kesilen poliçelerden aldıkları primleri merkezi bir havuzda toplayacak. Hasar ödemeleri de belli kurallar dahilinde bu havuzdan karşılanacak ancak hasar sürecini her şirket kendisi yürütecek. Şirketler havuz modelinde prime ve hasar tutarına belli kurallar dahilinde iştirak edecek. Bu iştirakte şirketlerin son 3 yıldaki pazar payları yüzde 50 oranında dikkate alınacak, kalan yüzde 50 ise şirketler arasında eşit dağıtılacak. Ayrıca, şirketler devrettikleri primden belli bir payı, giderler için komisyon olarak alacak. Biz modelde bu oranı yüzde 5 olarak belirledik."

"RİSKLİLER İÇİN HASAR TUTARI BÖLÜŞTÜRÜLECEK"

Söz konusu modelin tavan fiyat uygulamasının bir alt kümesi olduğuna işaret eden Şimşek, tavan fiyat uygulamasında her şirketin primi aldığını ve hasarı kendisinin ödediğini anımsatmıştı.

Şimşek, havuz sisteminde ise riskli olarak adlandırılan sigorta gruplarının prim ve hasar tutarlarının şirketler arasında merkezileştirilerek bölüştürüldüğünü söyleyerek, "Yeni modelde Hazine, şirketlere 'Havuz kapsamındaki araç ve basamaklar için kesilecek poliçelerin primlerini merkezi bir havuzda toplayacaksınız, hasarı da bu havuzda birikecek fondan ödeyeceksiniz' diyor, prim ve hasar paylaşımı için de bazı kurallar getiriyor" demişti.