Zorunlu din kültürü dersi aldım mı nasıl öğrenebilirim sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte baraj puanları uygulamasının kaldırıldığını açıkladı. Peki, Zorunlu din kültürü dersi aldım mı, nasıl öğrebilirim? ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi giriş ekranı! İşte detaylar...

ZORUNLU DİN DERSİ ALDIM MI?

Zorunlu din dersi aldığınızı veya almadığınızı ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ 'ne tıklayarak giriş yapıp ulaşabilirsiniz.

ZORUNLU DİN DERSİ NEDİR?

Türkiye'de din dersi, ilkokul-lise arasındaki Türk eğitim sistemindeki zorunlu olarak öğretilen ve İslam dini üzerine yoğunlaşmış Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini (DKAB) ve çeşitli ilişkili seçmeli dersleri kapsar. Hz. Muhammed'in Hayatı" ve "Temel Dini Bilgiler" seçmeli dersleri ilave edilmiştir.

ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞ SINAVI BARAJI KALDIRILDI MI?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, "Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır" denildi.

"Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır" denilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecektir."

HANGİ ADAYLARIN TYT VE AYT SINAV PUANI HESAPLANACAK?

"TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacaktır. SAY, SÖZ ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT'deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan Yabancı Dil Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir."

Açıklamada, şunlar ifade edildi: "Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanmış olması gerekmekte olup taban puan şartı aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim kurumu karar verecek ve bunu basın-yayın organlarıyla adaylara duyuracaktır."

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