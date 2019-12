Zorlu PSM'den yeni yıl konseri sürprizi

17.12.2019 17:09 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:09

Klasik müziği pop tınılarıyla buluşturan genç tenorlar; The Four Italian Tenors, Prof. Rengim Gökmen'in şefliğindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde yeni yıla özel bir konser vermeye geliyor. Topluluk, 3 Ocak 2020'de verecekleri Zorlu PSM konserinde unutulmaz bir akşama imza atacak.

İtalyan müziğini ve pop müziği dünyada en çok takdir edilen ses aralıklarından birini kullanarak bir araya getirerek uluslararası bir üne kavuşan vokal dörtlüsü "The Four Italian Tenors", 200 yıla yaklaşan tarihi ile dünyanın en köklü sanat kurumlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile yılbaşına özel unutulmaz bir konsere imza atmaya hazırlanıyor.

İlk defa Türkiye seyircisi ile buluşmaya hazırlanan "The Four Italian Tenors" & Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konseri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Genel Müzik Direktörü Prof. Rengim Gökmen yönetiminde gerçekleşecek.

Kaynak: Bültenler