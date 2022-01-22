- Zorlu kış aylarındaki yaban hayatı böyle görüntülendi Yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem bırakıldı Yemlere kavuşan hayvanlar ise fotokapana yansıdı DKMP Eskişehir ekipleri zorlu şartlarda hayvanlar için çalıştı Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü...

ESKİŞEHİR (İHA) - - Zorlu kış aylarındaki yaban hayatı böyle görüntülendi

Yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Yemlere kavuşan hayvanlar ise fotokapana yansıdı

DKMP Eskişehir ekipleri zorlu şartlarda hayvanlar için çalıştı

ESKİŞEHİR - Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yaban hayvanlarına yönelik olarak kırsal alanlarda besleme çalışması yapıldı. Yemlere kavuşan hayvanlar ise fotokapana yansıdı.

Zorlu kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından besleme çalışmaları yapıldı. Eskişehir genelinde bulunan yüksek kesimlere, ekipler tarafından yaban hayvanları için yem ve çeşitli malzemeler bırakıldı. Kızıl geyik, kurt, çakal, vaşak, boz ayı ve domuz gibi hayvanlar başta olmak üzere doğadaki yaban hayvanları beslendi. Yapılan besleme çalışması drone ile havadan görüntülenirken, yaban hayvanlarının bırakılan malzemeleri yediği anlar fotokapana yansıdı. Yüksek dağlardaki zorlu yaban hayatının kaydedildiği anlar, renkli görüntüler oluşturdu.