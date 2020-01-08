Zorlu AVM'de Bir Kafenin Çatısı Çöktü

08.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:48

İstanbul Zincirlikuyu'daki Zorlu Center AVM'de Beymen Kafe'nin çatısı çöktü.

AVM'ye ambulans sevk edildi.

Neden çöktüğü tam olarak net değil ama can kaybı yok.

KAMUOYUNA DUYURU

Beymen Zorlu Center mağazamız, Morini Restaurant iç alanı ve teras katı hizmet vermeye devam etmektedir.

Zorlu Center AVM'nin konu ile ilgili açıklamasını ekte ve aşağıda dikkatinize sunarız.

Saygılarımızla,

BEYMEN