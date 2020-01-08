Zorlu AVM'de Bir Kafenin Çatısı Çöktü
Haberler » Güncel » Zorlu AVM'de Bir Kafenin Çatısı Çöktü - Haber

Zorlu AVM'de Bir Kafenin Çatısı Çöktü

İstanbul Zincirlikuyu'daki Zorlu Center AVM'de Beymen Kafe'nin çatısı çöktü.

08.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:48
Zorlu AVM'de Bir Kafenin Çatısı Çöktü

'daki AVM'de Kafe'nin çatısı çöktü.

AVM'ye ambulans sevk edildi.

Neden çöktüğü tam olarak net değil ama can kaybı yok.

KAMUOYUNA DUYURU

Beymen Zorlu Center mağazamız, Morini Restaurant iç alanı ve teras katı hizmet vermeye devam etmektedir.

Zorlu Center AVM'nin konu ile ilgili açıklamasını ekte ve aşağıda dikkatinize sunarız.

Saygılarımızla,

BEYMEN

Kaynak: TheGeyik

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler