Zorla dağa kaçılan Süleyman'ın ablası, küçük bebeğiyle birlikte kardeşinin yolunu gözlüyor
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Zorla dağa kaçılan Süleyman'ın ablası, küçük bebeğiyle birlikte kardeşinin yolunu gözlüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 680'ıncı gününde de ilk günkü kararlılıkla sürüyor.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 680'ıncı gününde de ilk günkü kararlılıkla sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 680'ıncı gününde de devam ediyor. Evlat nöbetindeki aileler çocuklarının fotoğrafıyla HDP il binası önünde kurdukları çadırda bekleyişini sürdürürken, Diyarbakır'da kardeşi Süleyman Çetinkaya için eylemde olan abla Zekiye Bozdağ, kucağında küçük bebeğiyle birlikte kardeşinin yolunu gözlüyor.

Abla Bozdağ, kardeşinin 2 yıl önce HDP tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını öne sürerek, kardeşini HDP'den istediğini aktardı.

"Teslim olanlar olunca umudumuz iki kat artıyor"

Umutlarının her geçen gün daha da çoğaldığını belirten Bozdağ, "Bizim umudumuz daha da çoğaldı. Dağdan gelip teslim olan çocukları görünce bu umudumuz ikiye katlanıyor. Ben kardeşimi istiyorum. Onu almadan da asla buradan gitmem" dedi. - DİYARBAKIR

Zorla dağa kaçılan Süleyman'ın ablası, küçük bebeğiyle birlikte kardeşinin yolunu gözlüyor
Zorla dağa kaçılan Süleyman'ın ablası, küçük bebeğiyle birlikte kardeşinin yolunu gözlüyor
Zorla dağa kaçılan Süleyman'ın ablası, küçük bebeğiyle birlikte kardeşinin yolunu gözlüyor
Zorla dağa kaçılan Süleyman'ın ablası, küçük bebeğiyle birlikte kardeşinin yolunu gözlüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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