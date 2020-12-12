"Zoraki Misafir"in okuma provaları
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"Zoraki Misafir"in okuma provaları

12.12.2020 07:32 | Son Güncelleme: 12.12.2020 07:37

2021 yılında vizyona girmesi planlanan komedi filmi "Zoraki Misafir"in okuma provaları önceki gün tamamlandı.

2021 yılında vizyona girmesi planlanan komedi filmi "Zoraki Misafir"in okuma provaları önceki gün tamamlandı. Uğur Yücel, Nurseli İdiz, Mustafa Üstündağ, Murat Akkoyunlu ve Gürgen Öz'ün rol aldıkları filmin çekimleri ise bugün start aldı. Çekimleri İstanbul Riva, Darıca ve MGX Virtual Stüdyoları'nda gerçekleşecek filmin yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen oturuyor. Senaryosu Giray Altınok'un imzasını taşıyan "Zoraki Misafir", gözden düşmeye başlamış bir medya patronunun satın aldığı sıra dışı format ve sonrasında yaşanan komik olayları anlatıyor.

Kaynak: Hürriyet

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