"Zor olan her şey seninle kolay oldu"
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"Zor olan her şey seninle kolay oldu"

06.01.2021 12:46 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:51

Melis Birkan, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Aras Aydın'ın yeni yaşını romantik bir mesajla kutladı.

Melis Birkan, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Aras Aydın'ın yeni yaşını romantik bir mesajla kutladı. Instagram hesabına birlikte çekilen pozlarını yükleyen oyuncu, fotoğrafın altına şu notu düştü: "Elleri, gözleri, saçları saçlarıma karışan sevgilim, hep sen ol. Zor olan her şey seninle kolay oldu. Olmaz dediğim, olmayacak sandığım her şey seninle oldu. Geçtiğimiz yıl zor bir yıldı, seninle geçtiği için benim için hep güzel oldu. Mucizelere hep inandığımız ve inandıklarımızın gerçek olduğu bir yıl ve yaşın olsun sevgilim. İyi ki doğdun Aras'ım..."

Kaynak: Hürriyet

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