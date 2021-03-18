Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti
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Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti

18.03.2021 23:45 | Son Güncelleme: 18.03.2021 23:57
Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti

Beylikdüzü'ndeki evinde yangın çıkan ve neredeyse her şeyi küle dönen şarkıcı Çılgın Sedat, katıldığı bir programda Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği başkanı Candan Erçetin'e sitem etti. Ünlü şarkıcı, "Siz benden sorumlusunuz insan bir arar. Bu tarz başkanlık yapacaksanız yapmayın, bizim sizin gibi insanlara ihtiyacımız yok" dedi.

Geçtiğimiz ay Beylikdüzü'ndeki 3 katlı villasında yangın çıkan ve neredeyse her şeyi küle dönen şarkıcı Çılgın Sedat, ailesiyle birlikte İBB tarafından davet edildiği otele sığınmıştı. Yangın sonra perişan hale gelen Sedat,"Bomba atsan bu kadar tahribat olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

"SİZİN GİBİ İNSANLARA İHTİYACIMIZ YOK"

Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programa katılan 47 yaşındaki şarkıcı, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin (MSG) başkanı Candan Erçetin'e sitem etti. Zor dönemlerden geçtiğini kaydeden ünlü şarkıcı, "Ben sizin üyenizim, 35 yıldır sahnedeyim. Bir başkan olarak beni ara 'Geçmiş olsun, bir ihtiyacın var mı?' diye sor. Siz benden sorumlusunuz insan bir arar. Bu tarz başkanlık yapacaksanız yapmayın, bizim sizin gibi insanlara ihtiyacımız yok! Bana sanatçı olduğumu unutturdunuz. Beni üyelikten de atabilirsiniz" diye konuştu.

"HIZLI ŞEKİLDE İSTİFA EDİN GİDİN"

Candan Erçetin'i istifaya çağıran Çılgın Sedat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hadi kurumun başkanlığını geç, bir sanatçı arkadaşına geçmiş olsun demez mi? Buradan sesleniyorum. Mümkün mertebe çok hızlı bir şekilde istifa edin gidin. Böyle yerlerde olmayın. Ben değil ama ben gibi binlerce insan... Kime ne faydanız var, ne yapıyorsunuz?"

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