Zootropolis nedir? Zootropolis film konusu nedir? Hayvanlar Şehri film konusu nedir? Disney yapımı çizgi film Zootropolis Hayvanlar Şehri! Sevilen Disney yapımı Zootropolis Hayvanlar Şehri filmi tüm dünyada beğenilerek yüksek seyirci kitlesi ile izlendi. Herkesin sevdiği film Zootropolis Hayvanlar Şehri hakkında merak edilenleri sizler için haberimizde ele aldık. Zootropolis nedir? Zootropolis film konusu nedir? Hayvanlar Şehri film konusu nedir? Zootropolis Hayvanlar Şehri oyuncuları

Hayvanlar Şehri olarak Türkiye'de vizyona giren Zootropolis filmi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ilgiyle ve beğeniyle izlendi. Neşel, sıcak ve huzur veren bir çizgi yapım olan Zootropolis filmi çocuk, genç ve olgun her yaş grubu tarafından çok sevildi. Zootropolis Hayvanlar Şehri filmi hakkında merak edilenler haberimizde.

ZOOTROPOLİS HAYVANLAR ŞEHRİ FİLM KONUSU NEDİR?

Zootropolis adlı metropolis, birçok farklı doğal ortamın ve hayvanın birarada yaşadığı bir şehirdir. Burası bir fil kadar büyük ya da bir arı kadar küçük olanların bile istediği her şeyi yapabileceği türden bir yerdir. İyimser Polis Memuru Judy Hopps buraya geldiğinde, polis olmanın hiç de kolay olmadığını fark eder. Kendini ispatlayabilmek için gizemli bir olayı çözmeye çalışacaktır.

ZOOTROPOLİS HAYVANLAR ŞEHRİ

ZOOTROPOLİS HAYVANLAR ŞEHRİ FİLM KÜNYESİ

Yönetmen: Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush

Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera

Yapım Yılı: 2016 (108 dk)

Vizyon Tarihi: 10 Haziran 2016 Cuma

Senaryo: Jared Bush

Seslendirme:

Ginnifer Goodwin, Jason Bateman

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Zootopia