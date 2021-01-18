Zoom çöktü mü? 18 Ocak son dakika Zoom uygulamasında problem var mı? Zoom'da donma mı yaşanıyor?

En çok kullanılan uygulamalardan birisi olan Zoom'da kullanıcılar çöktü mü, donma mı yaşanıyor gibi soruların cevaplarını merak etti. Son saatler içerisinde çökme olduğu düşünülen Zoom nedir, ne zaman açılacak? 18 Ocak Zoom çöktü mü? Zoom neden çöktü? Zoom açılmıyor mu? Zoom'a ne oldu?

Sosyal medya kullanıcılarının en çok kullandığı uygulamalardan olan Zoom'da erişim sorunu yaşanıyor. Peki, Zoom çöktü mü? Zoom'a ne oldu? Zoom neden çöktü? İşte, detaylar.

ZOOM NEDİR?

Zoom Video Communications, Inc. ( Zoom ), merkezi San Jose, California'da bulunan bir Amerikan iletişim teknolojisi şirketidir. Bulut tabanlı eşler arası yazılım platformu aracılığıyla görüntülü telefon ve çevrimiçi sohbet hizmetleri sağlar ve telekonferans, uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ve sosyal ilişkiler için kullanılır. Zoom'un iş stratejisi, rakiplerinden daha kolay bir ürün sağlamanın yanı sıra altyapı düzeyindeki hesaplama maliyetlerini en aza indirmeyi ve yüksek derecede çalışan verimliliğine sahip olmayı içeren maliyet tasarrufuna odaklanmaktadır.

Eski bir Cisco Webex mühendisi ve yöneticisi olan Eric Yuan, 2011'de Zoom'u kurdu ve 2013'te uygulamayı yayımladı. Zoom'un istikrarlı gelir artışı ve yazılımın kullanım kolaylığı ve güvenilirliği, 2017'de 1 milyar dolarlık bir değere ulaştı. Şirket ilk kez 2019 yılında kârlı hale geldi. 2019 yılında şirket ilk kez halka açıldı. Şirket, 30 Nisan 2020'de NASDAQ-100 hisse senedi endeksine katıldı.

2020'nin başlarından itibaren, Zoom'un yazılımı, COVID-19 pandemisi sebebiyle alınan karantina önlemlerinin ardından kullanımı ivmelenerek yükseldi. Yazılım ürünleri, güvenlik ve gizlilik konularıyla ilgili kamu ve medya incelemeleriyle karşı karşıya kalmıştır. Zoom'un işgücünün büyük bir kısmım Çin'de bulunuyor.

ZOOM ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcılar Zoom uygulamasında problem yaşadığını belirtti. Henüz problemin ne olduğu bilinmiyor. Zoom uygulaması çöktü mü çökmedi mi henüz resmi bir açıklama mevcut değil. Twitter resmi hesaplarından da baktığımız kadarıyla Zoom uygulaması hakkında güncel bir duyuru paylaşılmamış.

Fakat bazı web siteler tarafından incelendiğinde Zoom uygulamasında son 1 saat içerisinde yavaşlama problemi olduğu düşünülüyor.

Downdetector.web.tr adresinden alınan veriye göre son 24 saat içerisindeki Zoom geri bildirimi aşağıdaki gibidir:

Görüldüğü gibi Zoom uygulamasında son 1 saat içerisinde bazı problemler yaşanıyor. En kısa zamanda sorunun çözüleceği düşünülmektedir. Uygulama en kısa zamanda normale dönecek.