Zonguldak Valisi Bektaş'tan okul ziyaretleri Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, kent merkezinde ve Kozlu ilçesinde okul ziyareti gerçekleştirdi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, kent merkezinde ve Kozlu ilçesinde okul ziyareti gerçekleştirdi.

Vali Bektaş'a ziyaretleri sırasında İl Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül okulların kurumsal kapasiteleri, araç gereç eğitim donanımı, öğrenci sayıları, okulların fiziki durumu ve altyapı hakkında bilgi verdi.

Okul yöneticileriyle görüşen Bektaş, okuldaki öğretmenlerin öğrencilere ulaşabilme düzeyleri hakkında bilgi aldı.

Vali Bektaş, öğrencilere en verimli şekilde ulaşılması gerektiğini belirterek, okul yöneticilerinden bunun maksimum düzeyde gerçekleşmesi için gayret sarf etmelerini istedi.

Kaynak: AA