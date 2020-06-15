ZONGULDAK Uyutulacak kediyi sahiplendi
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ZONGULDAK Uyutulacak kediyi sahiplendi

Uyutulacak kediyi sahiplendiZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Gizem Güneş (20), arka ayakları felç olan 2 aylık kedinin uyutulacağını öğrenince, hayvanı sahiplenmeye karar verdi.

15.06.2020 09:27 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:38

Uyutulacak kediyi sahiplendi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Gizem Güneş (20), arka ayakları felç olan 2 aylık kedinin uyutulacağını öğrenince, hayvanı sahiplenmeye karar verdi. Kedinin bakımını üstlenen Gizem Güneş, "Ne olursa olsun her canlı yaşamayı hak ediyor" dedi.

Ereğli"de Gizem Güneş, iş arkadaşı Derya Yılmaz Yalçın'dan felçli bir kedinin uyutulacağını öğrenince, büyük üzüntü yaşadı. Genç kız, doğuştan arka iki ayağı felç olan 2 aylık Blue Point cinsi kediyi sahiplenmeye karar verdi. Ankara'dan Zonguldak'a getirilen kediyi teslim alan Gizem Güneş, veteriner kliniğinde sağlık kontrolünü yaptırdıktan sonra kediyi evine götürdü. Yerel bir gazetede reklam servisinde çalışan Güneş, kediye 'Belami' ismini verdi.

Bakıma muhtaç kedisiyle işe gelen, akşam da evine kedisiyle dönen Gizem Güneş, "Uyutulacağını duyunca izin vermedim. Gönlüm el vermedi. Arka ayakları felçli ve bakımı zor oluyor. Çok iyi ilgilenilmesi gerekiyor. Çok hareketli bir kedi zaten ve oyun oynamayı çok seviyor. Birlikte çizgi film izliyoruz. İple oynamayı çok seviyor. Çok hareketli ve yerinde durmuyor. Koşmayı da çok seviyor. İki ayağıyla gidebildiği yere kadar gidiyor" dedi.

Her canlının yaşamayı hak ettiğini düşündüğünü söyleyen Güneş, birçok kişiden de destek aldığı için mutlu olduğunu ifade etti. Elinden geldiği kadar kedisine sahip çıkacağını anlatan Güneş, şöyle dedi:

"Ne olursa olsun her canlı yaşamayı hak ediyor. Ben yaşadığım sürece kedim Belami de yaşayacak. O da bir can sonuçta. Bir canın yaşamasını isteriz. Öyle bir uygulama yapılmasına izin vermedik. Birlikte olduğumuz sürece yaşayacak. Yaşatmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadarıyla bakacağım. Tekerlekli protez yapılması içinde girişimlerde bulunacağım."

ZONGULDAK Uyutulacak kediyi sahiplendi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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