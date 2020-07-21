Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir'den ziyaretler Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Metin Demir ve Oda Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya, firma ziyaretlerinde bulundu.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Metin Demir ve Oda Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya, firma ziyaretlerinde bulundu.

Demir ve Sarıkaya, Merkez ilçeye bağlı Eceler köyünde faaliyetlerine devam eden mobilya ve pazarlama firmasının yetkililerini ziyaret ederek üretim, pazarlama, satış konularında sorun ve önerilerini dinledi.

Demir, her iki ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, ortak çalışma gruplarında yer alan, oda faaliyet ve etkinliklerine katılan, ihtisas OSB ile Küçük Sanayi Sitelerinin kuruluşunda yer alarak üye olan işletmelerin kazanımlarını örneklerle anlatarak, "Oda yayınlarımızı, sosyal medya hesaplarımızı, üyelerimize yönelik açıklamalarımızı takip eden ve toplantılarımıza katılan üyelerimiz fark yaratıyor." dedi.

Kaynak: AA