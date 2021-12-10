"Zonguldak Tanıtım Günleri"nin İkinci Gününde Düzenlenen Kahvaltıda Bir Araya Gelindi

ZONGULDAK (Habermetre) - Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve il protokolü ile birlikte "Zonguldak Tanıtım Günleri"nin ikinci gününde, ZONSİAD'ın ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltıda Sanayici, İş insanı ve hemşehrilerimizle bir araya geldiler.

Vali Tutulmaz, soru cevaplı, sohbet ortamında süren kahvaltıda, ilimizle ilgili güncel çalışmaları anlattı, "Zonguldak, "Yakın Karadeniz" olarak ülkemizde önemli bir destinasyon olacaktır. " dedi.

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