Zonguldak'tan kısa kısa
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Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak'tan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Seçkin Kırarslan - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Zonguldak'ta muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Merkez Çarşısı önünde kurulan çadırda aşure ikramı yapan Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, vatandaşların muharrem ayını kutlayarak, "Belediyemiz ve teşkilatlarımızla vatandaşlarımıza aşure ikram ettik. Allah herkesin niyetini kabul etsin. Vatandaşlarımıza da afiyet olsun. Rabbim tekrarını nasip etsin." dedi.

Etkinliğe, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş'ın yanı sıra AK Parti teşkilatları da katıldı.

Afet bölgelerine yardım kampanyası

Kilimli Belediyesince afet bölgelerine destek olmak için yardım kampanyası başlatıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Afet bölgeleri için getireceğiniz yardımlarınızı 24 Ağustos Salı gününe kadar Kilimli Belediyesi Halkla İlişkiler ve Santral Müdürlüğüne ulaştırabilirsiniz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seçkin Kırarslan

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