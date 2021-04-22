Zonguldak'tan kısa kısa
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Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak'tan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Seçkin Kırarslan - Haberler | Güncel

Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, kısa çalışma ödeneğinin hazirana kadar uzatılmasının işveren ve çalışanlar açısından olumlu olduğunu belirtti.

Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, kısa çalışma ödeneğinin hazirana kadar uzatılmasının işveren ve çalışanlar açısından olumlu olduğunu belirtti.

Coşkun, yaptığı açıklamada, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Piyasaların pandemi döneminde desteklenmesi ve istihdamdaki daralmayı azaltması açısından kısa çalışma ödeneğinin uzatılması faydalı oldu." dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneğinden öğrencilere hediye

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çaycuma Şubesi yönetim kurulu, köy ve merkez okullarında eğitim gören yaklaşık 1000 öğrenciye "Andımız" yazılı defter ve "Ne Mutlu Türküm Diyene" yazılı kalem hediye etti.

Şube Başkanı Ela Mantarlı Kurt, gazetecilere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencilere hediye ulaştırdıklarını belirterek, "Çocuklara ulusal sözümüzün en güzel haliyle ulaşıyoruz. Hazırlattığımız 'Andımız' yazılı defter ve 'Ne Mutlu Türküm Diyene' yazılı kalemlerle çocukların bayramını, TBMM'nin açılışını, egemenliğimizin 101. yılını kutladık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seçkin Kırarslan

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