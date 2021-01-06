Zonguldak'tan kısa kısa
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Zonguldak'tan kısa kısa

06.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:58
Zonguldak'tan kısa kısa

Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, engellilerin EKPSS ataması beklediğini belirtti.

Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, engellilerin EKPSS ataması beklediğini belirtti.

Şirin, gazetecilere, şu anda engellilerin en büyük beklentisinin kamuya alınacak olan EKPSS ve kura ile atamaların tarihinin belli olması ve atamaların yapılması olduğuna dikkat çekerek, "Alınacak kişi sayısının düşük olmamasını temenni ediyoruz. Kamuda şu anda 9-10 bin civarında boş kadro olduğu çok iyi bilinmektedir. Bunun en az yarısının, yani 4-5 bin kadronun doldurulmasını bütün engelli camiası olarak bekliyoruz." dedi.

Alaplı Belediyesi işçi maaşlarına zam yaptı

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 2021 yılı ile işçilerin maaşlarında düzenleme yaptıklarını, bekar bir işçi için en düşük işçi maaşını 3 bin 407 liraya yükselttiklerini ifade etti.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, belediyede çalışan 131 işçinin maaşlarına zam yaptıklarını belirtti.

Bekar bir işçi için en düşük maaşı 3 bin 407 lira 56 kuruşa yükselttiklerini aktaran Tekin, "Evli bir işçi için en düşük maaşı 3 bin 767 liraya, kademesine göre bekar bir işçi için en yüksek maaşı 4 bin 418 liraya, evli bir işçi için de en yüksek maaşı 4 bin 768 liraya yükselttik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seçkin Kırarslan

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