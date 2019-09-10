Zonguldak'tan kısa kısa

10.09.2019 16:20

Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğünce kan bağışı kampanyası başlatıldı.



Zonguldak Kızılay Kan Merkezi doktoru Mehmet Günaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kanın acil değil, sürekli ihtiyaç olduğunu söyledi.

Her hafta salı günü şehir merkezinde kan bağış kampanyası düzenleyerek kan bağışı sayısını artırmak istediklerini dile getiren Günaydın, "Her hafta yaptığımız kampanyamızda ortalama 45-50 ünite civarında kan bağışı alıyoruz. Özellikle yaz mevsiminde havanın sıcak olduğu zamanlarda insanlarımız sıcağa bağlı olarak kan bağışından çekiniyor fakat hastanelerdeki talep azalmıyor. Bu nedenle insanlarımızı kan bağışı konusunda biraz daha duyarlı olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Zonguldak Belediyesinde "Halk Günü" toplantısı

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "Halk Günü" toplantısında vatandaşların sorunlarını dinledi.

Alan, toplantıda yaptığı konuşmada, şehrin yıllardır çözüm bekleyen sorunlarını plan ve program dahilinde teknik ekibiyle çözmeye çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: AA