Zonguldak'tan Kısa Kısa

Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Burak Kopan idaresindeki 67 LD 006 plakalı kamyonet, Ereğli- Zonguldak karayolu Elmacı mevkisinde yaklaşık 50 metre derinliğindeki şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, İl Afet ve Acil Durum ekiplerince araç içerisinden çıkarılarak ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

- Üzerine vinç bomu düşen işçinin ölmesi

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR), Gülüç beldesinde baz istasyonunda söküm yaparken üzerine vinç bomu düşerek yaşamını yitiren işçinin kurumlarında çalışan işçi olmadığını bildirdi.

ERDEMİR'den yapılan açıklamada, Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesi Çengelburnu mevkisinde yer alan baz istasyonunda söküm yaparken hayatını kaybeden Fatih Erdoğan'ın, özel bir telekomünikasyon firmasının taşeron çalışanı olarak çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, olayın gerçekleştiği mevkinin ERDEMİR bölgesinde olması dışında kurumla herhangi bir bağının olmadığı belirtilerek, Fatih Erdoğan'a Allah'tan rahmet ve acılı ailesine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Karadiniz Ereğli Gülüç Beldesi Çengelburnu mevkisinde yer alan baz istasyonunda, söküm işi yapan özel firma çalışanı Fatih Erdoğan, vincin bomunun kırılmak üzere olduğunu görünce vinçten atlamış, bu sırada kopan vinç bomu Erdoğan'ın üzerine düşmüş ve yaşamını yitirmesine yol açmıştı.

Ereğli'de ev yangını

Ereğli ilçesine bağlı Çömlekçiler köyündeki bir evde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Çömlekçiler köyünde Mehmet Avcı'ya ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Evde, yangın sonucu hasar meydana geldi.