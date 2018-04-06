Zonguldak'taki Fetö/pdy Davası

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma sonucunda haklarında dava açılan, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu, 7'si tutuklu 14'ü firari 84 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, örgütün ildeki "mütevelli heyeti"nde oldukları iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli sürelerde hapis cezası istemiyle yargılanan 7'si tutuklu 63 sanık ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan Necati Yılmaz, savunmasında, yaklaşık 2 yıldır firari olduğunu ve kendi isteğiyle 27 Şubat'ta teslim olmasının ardından tutuklandığını söyledi.

Yılmaz, suçlamaları reddederek, "Silahlı veya silahsız terör örgütüne üye olmadım. Ben muhafazakar bir insanım. Cemaat denilen yapının içerisine faydalı olabilmek için girdim. Bu yapının cemaat olarak adlandırıldığı dönemde devletin tüm imkanları bu yapıya verilmişti. Bu nedenle bu yapıyla tanıştım. Sohbet toplantılarına katılmaya başladım. Burs ve yardım taleplerini elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyordum. Sadece bu yapıya değil diğer cemaatler ve sivil toplum kuruluşlarına da yardımlarda bulunuyordum." sözleriyle kendini savundu.

Necati Yılmaz, şöyle devam etti:

"Benden zaman zaman kurban yardımı istendiğinde talebi karşılıyordum. Dergi ve gazetelerine abone oldum. Müsait olduğum zamanlarda sohbet toplantılarına katılıyordum. 17/25 Aralık operasyonlarından sonra cemaate uzak durmaya çalıştım. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gerçekleri gördüm. Darbe girişiminden sonra ben şehir dışındaydım. Hakkımda yakalama kararı çıktıktan sonra ortamın düzelmesini bekledim. Bu sırada İstanbul'da saklanıyordum. Gözaltına alınanların işkence gördüklerini, ağır baskı altında kaldıklarını sosyal medyadan okuyunca korktum. Bu dönemde eşim de tutukluydu. İş yerim kapanmıştı ve borçlarım birikmişti. Bu borçları da ertelemek ve 6 çocuğum için saklandım. Eşim tahliye olunca psikolojik olarak kendimi hazırlayarak teslim oldum. Suçsuzum ve tahliyemi talep ediyorum."

Söz verilen sanıklar, kendilerine ait banka hesaplarının yanı sıra, şirketlerinde ve mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kalkmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suç vasfının lehe değişmesi ihtimalini göz önüne alarak, tutuklu sanıklardan M.S'nin adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine hükmetti.



Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi, firari sanıkların yakalanma durumuna ilişkin bilgi alınması için 6 Haziran 2018'e ertelendi.



-İddianameden

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 15'i firari 84 sanık hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", " Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından, ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli sürelerde hapis cezası isteniyor.