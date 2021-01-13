Zonguldak'ta yola dökülen kaya parçaları nedeniyle bir otomobilde hasar oluştu
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Zonguldak'ta yola dökülen kaya parçaları nedeniyle bir otomobilde hasar oluştu

13.01.2021 19:29 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:32
Zonguldak'ta yola dökülen kaya parçaları nedeniyle bir otomobilde hasar oluştu

Zonguldak'ta etkili olan yağışın ardından Ereğli-Alaplı karayolunun Göktepe mevkisinde kaya parçalarının yola dökülmesi sonucu bir otomobil hasar gördü.

Zonguldak'ta etkili olan yağışın ardından Ereğli-Alaplı karayolunun Göktepe mevkisinde kaya parçalarının yola dökülmesi sonucu bir otomobil hasar gördü.

Düşen kaya parçaları nedeniyle yolun tek şeridi, bir süre trafiğe kapandı.

Kaya parçalarının isabet ettiği Tuncay Erdoğan'ın kullandığı 06 EU 3639 plakalı otomobil hasar gördü.

Araç, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı, kaya parçaları polisler tarafından kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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